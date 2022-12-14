العراق يعلن تسديد كامل تعويضات حرب الكويت

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد المستشار المالى لرئيس الوزراء العراقى مظهر محمد صالح، أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الكويت، بصدد غلق حساباتها وتصفية كافة المتعلقات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن أوفى العراق بالتزاماته كاملة.

وأضاف أن "العراق سدد فى نهاية شهر ديسمبر 2021 كامل التعويضات التى أقرها مجلس الأمن الدولى إثر حرب الكويت فى عام 1990، والتى نص عليها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 692 فى عام 1991 القاضى بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات وأوفى بالتزاماته كاملة".

وتابع: "إجمالى التعويضات المسددة من جانب العراق الى الكويت بلغ نحو 52.4 مليار دولار"، لافتا إلى أن "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التى مقرها فى جنيف، بصدد غلق حساباتها ووظائفها وتصفية المتعلقات كافة فى غضون الأيام القليلة القادمة، استنادا الى القرار 2621 الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى بالإجماع فى فبراير 2022 وأعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة لحرب الكويت عام 1990".. مشيرًا إلى أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية للتعويض عن الخسائر والأضرار التى تم تكبدها عام 1990".

وأعلن البنك المركزى العراقى، عن تسلُّم المبلغ المتبقى فى صندوق تعويضات الكويت.

وذكر بيان للبنك المركزى العراقى، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن البنك تسلُّم المبلغ المتبقى فى صندوق التعويضات، البالغ 7.946.316 دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت.

وأوضح البيان، أن المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعنى بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقى السابق لدولة الكويت.