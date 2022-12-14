جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة النيبالية مصرع 17 راكبًا على الأقل وإصابة حوالى 20 آخرين إثر انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب، مساء اليوم الثلاثاء، على مسافة تبعد حوالى 90 كيلومترا من العاصمة كاتمندو.





وذكرت الشرطة النيبالية أن الحادث وقع فى منطقة "كافريبالانتشوك" أثناء عودة الركاب من احتفال دينى، وأسفر عن وفاة 17 راكبا، بينما أصيب كثيرون.. مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية، ويشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش. ولفتت الشرطة إلى أن ثلاثة ركاب لقوا مصرعهم فى مكان الحادث، بينما لفظ 14 راكبا أنفاسهم أثناء نقلهم إلى المستشفى، وأن كثيرا من المصابين فى حالة حرجة. وأشارت إلى أنه يجرى تحقيق من أجل تحديد سبب وقوع هذا الحادث الذى وقع بمنطقة تكثر فيها طرق ضيقة وشديدة الانحدار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 17 راكبا وإصابة 20 عقب انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب وسط نيبال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.