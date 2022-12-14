الرئيس التشيكي يطلب نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - طلب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أمس الاثنين من رئيس حكومة بلاده بيتر فيالا، مصادقة مجلس الوزراء على نقل سفارة التشيك من تل أبيب الى القدس.

وأوضح موقع "واينت" العبري أن هذه الخطوة يطالب بها يمان قبل نهاية ولايته في شهر مارس 2023، وحتى أن زيمان عرض أن يزور هو وفيالا إسرائيل معا بمناسبة افتتاح السفارة في القدس.

وأشار زيمان في مقابلة إذاعية إلى أنه يعتقد أن الحكومة التشيكية هذه المرة ستصادق على طلبه بنقل السفارة، وذلك بعد معارضة رئيس الحكومة السابق لهذه الخطوة، والتي يسعى زمان على دفعها بالسنوات الأخيرة.

وكان سلف فيالا، أندريه بابيش افتتح في مارس من العام الماضي مكتبا تابعا للسفارة التشيكية في القدس، فيما لا يدور الحديث عن سفارة، وانما عن مكتب للقنصل التشكيي يهتم بشؤون قنصلية وسياسية واقتصادية، كبعثة تابعة للسفارة التشيكية في تل أبيب.