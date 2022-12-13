الرئيس الأمريكى: نقر تشريعات توفر العديد من فرص العمل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن خطته تحد من تكلفة الدواء والعلاج وإنتاج الطاقة وأسعار الوقود ودعم الأسر الأمريكية، وذلك من خلال إقرار التشريعات التى توفر العديد من فرص العمل.





وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر له نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «على سبيل المثال انخفضت معدلات الإصابة بمرض السكرى؛ وذلك من خلال توفير الأدوية والعلاج بسعر مخفض، وهو أحد الإجراءات اللازمة التى تمس الأسر والعائلات الأمريكية للتغلب على الأمر وتوفير الأموال شهريا». وأوضح الرئيس الأمريكى أنه فى شهر يناير سوف تكون هناك بعض الإجراءات لدعم الأمن الغذائى وتخفيض أسعار الغذاء، وكذلك الأمر يتعلق بالقطاع الصحى والطاقة، وهناك بعض الإجراءات لدعم استقرار الدولة وتوفير جميع الخدمات للشعب الأمريكى.

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