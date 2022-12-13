القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن «إنهاء أمريكا حالة الفتور مع إفريقيا»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "تحولات كبيرة يشهدها العالم مؤخرا، فما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية يختلف بالطبع عما بعد الحرب، وفى ظل هذه التغيرات تحاول الولايات المتحدة إنهاء حالة الفتور بينها وبين القارة السمراء منذ آخر قمة أمريكية إفريقية فى عام 2014".
وأضاف :"على الرغم من الاهتمام المقصور على الشق الامنى فقط فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما فإن إدارة بايدن تأخذ مشسارا مختلفا فى محاولة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا بأبعادها الششاملة أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية أيضا، فسياسيا تسعى الولايات المتحدة إلى كسب دعم وتأييد الدول الإفريقية فى مواجهة روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية".
وتابعت: "صوتت 23 دولة إفريقية لصالح روسيا فى الأمم المتحدة، كما أن بلورة رؤية إفريقية موحدة على المستوى السياسى تعد أمرا بالغ الأهمية للولايات المتحدة ليس فى قضية بعينها ولكن على المستوى الدولى، إذ يبلغ عدد دول القارة 54 دولة، تصبح الولايات المتحدة فى وضع آمن إذا استطاعت كسب الموقف السياسى لصالحها".
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