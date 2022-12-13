مراسل القاهرة الإخبارية: أمريكا تعتزم إنشاء مكتب للأمن الصحى العالمى(فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية فى واشنطن، إن اليوم الافتتاحى من القمة الأمريكية الإفريقية تناول مظم القضايا التى تهم القارة الإفريقية، سواء قضايا الأمن والصحة والحوكمة والديمقراطية والحكم الرشيد، ومشاركة الشباب الفاعلة فى الحكم.





وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أنه كذلك هناك أمور أخرى تحدثت فيها هذه الجلسات مثل الأمن المائى والصحى، كما جرى الحديث عن أمور كثيرة فى جلسات اليوم، وأبرز ما حدث فيها هو وجود مسؤولين أمريكيين مهمين هما نائبة الرئيس الأمريكى ووزير الخارجية الذى كان لديه إعلانا هاما اليوم بعزم الولايات المتحدة إنشاء مكتب دولى يعنى بالأمن الصحى والدبلوماسية الصحية. وتابع أن وظيفة هذا المكتب ستكون مكافحة الفيروسات بشكل عالمى، حيث لا يريدون تكرار ما حدث إبان انتشار فيروس كورونا، عندما ذهبت كل دول لمكافحة الفيروس بنفسها بل سيكون هناك تعاون دولى لمكافحة باقى الفيروسات، ليس فيروس كورونا فقط ولكن الإنفلونزا والإيبولا وغيرها.

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