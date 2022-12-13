العالم اليوم - معركة تكسير الأرقام .. ميسي يتوهج ويحقق أرقاما استثنائية

انتم الان تتابعون خبر معركة تكسير الأرقام .. ميسي يتوهج ويحقق أرقاما استثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:22 مساءً - قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتأهل للمباراة النهائية في كأس العالم المقام في قطر، بعد الفوز الكبير على حساب كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وسجل ميسي الهدف الأول لمنتخب بلاده من ضربة جزاء، بعد أن يصنع الهدف الثالث ببراعة لزميله ألفاريز.

وينتظر التانجو الأرجنتيني الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب المقرر مساء الأربعاء، حيث تقام المباراة النهائية يوم الأحد.

وتعد تلك المباراة النهائية السادسة للأرجنتين في تاريخها بالمونديال، حققت البطولة في مناسبتين 1978 أمام هولندا، و1986 أمام ألمانيا الغربية، وخسرت في 3 نسخ أعوام 1930 أمام الأوروجواي، و1990، و2014 أمام ألمانيا.

وبتسجيل ميسي هدف اليوم قاسم صدارة هدافي مونديال قطر مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

كما بات البرغوث الأرجنتيني الهداف التاريخي في تاريخ التانجو بالمونديال برصيد 11 هدفا، بعدما كسر رقم جابريل باتيستوتا، وكذلك عادل رقم لوثار ماتيوس كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال بـ25 هدفا، وأمامه فرصة في المباراة النهائية لينفرد بذلك الرقم.

ونجح ميسي في أن يكون أول لاعب أرجنتيني يسجل في الأدوار الإقصائية (دور الـ16، ودور الـ8، ودور الـ8) في نسخة واحدة في كأس العالم، حيث تكرر ذلك الرقم 5 مرات فقط في التاريخ وسجلوا بأسماء الإيطالي سلفاتوري سكيلاتشي في مونديال 1990، والإيطالي روبيرتو باجيو، والبلغاري ستويشكوف في مونديال 1994، والكرواتي ديفيد سوكر عام 1998، والهولندي ويسلي شنايدر في مونديال 2010.

ودخل ميسي في قائمة هدافي المونديال التاريخين، وأمامه فرصة قريبة لمعادلة الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث يتصدر القائمة الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا، والظاهرة البرازيلية رونالدو برصيد 15، والألماني غيرد مولر 14 هدفا، والفرنسي جوست فونتين بـ 13 هدفا سجلهم في نسخة واحدة عام 1958، ثم الأسطورة بيليه بـ 12 هدفا، وسادسا يحل ميسي بالتساوي مع الألماني يورجن كلينسمان، والمجري ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفا لكل منهم.

ونجح ميسي في أن يكون أكثر لاعب في تاريخ المونديال مساهمة في الاهداف بـ19 هدفا (11 هدفا، و8 مساهمات).