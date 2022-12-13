العالم اليوم - والد عبدالحميد صابيري: ولدي وعدني بكأس المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:22 مساءً - تعيش أسر لاعبي المنتخب المغربي المشاركين في مونديال كأس العالم في قطر 2022، حالة فرح فريدة بعد بلوغ أسود الأطلسي المربع الذهبي؛ ليكونوا على بعد خطوتين فقط من الفوز بالمونديال.

يصف والد اللاعب عبدالحميد صابيري، لاعب وسط نادي سامبدوريا الإيطالي والمنتخب المغربي، لموقع "دوت الخليج"، الحالة التي يعيشها وأسر اللاعبين وباقي الشعب المغربي قائلا إنه رغم الفوز ببطولات سابقة، لكن التأهل لهذه المرحلة "له مذاق خاص لم نعرفه من قبل".

نجح المنتخب المغربي في الوصول للدور نصف النهائي بعد إقصاء نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

العين على الكأس

يكشف صابيري أنه خلال مكالمة بينه وبين نجله، نجم وسط المنتخب المغربي الملقب بأسود الأطلسي، عقب مباراة البرتغال الأخيرة، أكد نجله أن عيون اللاعبين الآن على حصد المونديال والعودة لبلادهم بالكأس ليحتفلوا به وسط أبناء شعبهم.

يتابع: "قال لي: نسعى لتحقيق المونديال، ولا وقت للراحة، سنعمل ونتدرب من أجل ذلك، ولاعبو أسود الأطلسي مستعدون للقتال خلال لقاء فرنسا، لحصد بطاقة التأهل للنهائي، وتحقيق فرحة للشعب المغربي وكل الجماهير العربية والإفريقية التي تدعمنا".

السرية والانضباط التام

يجد والدا اللاعب صابيري صعوبة في التحدث إليه قبل المباريات، حيث تفرض سرية تامة وانضباط كامل داخل المعسكر، لكن عقب المباراة وتحقيق الفوز، يُسمح للاعبين بالاتصال بالأهل وتلقي التهاني، ثم يعود اللاعب لمعسكره المغلق.

من خلال "دوت الخليج"، يوجه الأب صابيري رسالة لابنه بـ"الاستمرار في الالتزام والقتال داخل الملعب، واللعب بهدوء أعصاب خلال المواجهة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي، لتحقيق حلم الملايين من الشعب المغربي والوصول للمباراة النهائية".

مسيرة أسود الأطلسي في المونديال