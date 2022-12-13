العالم اليوم - ميسي التاريخي "ينهي" كرواتيا ويقود الأرجنتين إلى النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:22 مساءً - وصل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على كرواتيا مساء الثلاثاء.

وحجزت الأرجنتين مقعدها في نهائي مونديال قطر 2022، بانتصار "مقنع" على كرواتيا، بنتيجة 3-0، في موقعة نصف النهائي على استاد لوسيل.

وبعد بداية متكافئة للمباراة، ظهرت فيها صلابة الكروات، نجح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالانفراد والحصول على ركلة جزاء للأرجنتين، نفذها القائد ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 34.

وعاد المتألق ألفاريز ليسجل بنفسه الهدف الثاني من انفراد، سانده فيها الحظ، ليصل أمام المرمى ويضعها في الدقيقة 39.

وقدم ميسي ليلة تاريخية، وصال وجال أمام كرواتيا، وبمراوغة مذهلة على الجناح الأيمن، استطاع تمرير كرة "مقشرة" لألفاريز الذي حسم اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 69.

وبهدفه أمام كرواتيا، أصبح القائد ليونيل ميسي "الهداف التاريخي" للأرجنتين عبر تاريخ المونديال، حيث وصل للهدف 11، متفوقا على مواطنه غابرييل باتستوتا صاحب الـ10 أهداف.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في "النهائي الكبير" الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني بين المغرب وفرنسا، مساء الأربعاء.

وسبق للأرجنتين الوصول إلى النهائي 5 مرات:

1930 (خسرت أمام الأوروغواي).

1978 (حققت اللقب أمام هولندا).

1986 (حققت اللقب أمام ألمانيا).

1990 (خسرت أمام ألمانيا).

2014 (خسرت أمام ألمانيا).