برلمان جنوب إفريقيا يصوت ضد بدء إجراءات عزل الرئيس رامافوزا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قال رئيس البرلمان في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن البرلمان صوت ضد بدء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا.

وصوت المشرعون برفض تقرير صادر عن لجنة من الخبراء وجد دليلاً أولياً على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بسبب مخزون من العملات الأجنبية مخبأ في مزرعة خاصة به.

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن الفضيحة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ "فارم جيت". وقد طعن في التقرير أمام المحكمة ولم توجه إليه تهمة بأي جريمة ، لكن بعض المعارضين طالبوا باستقالته.