إيطاليا: نساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا أرسلت مساعدات طبية إلى أوكرانيا وستساعد في ترميم البنية التحتية، بدءاً بالمستشفيات.

وكتب تاجاني، في صفحته على "فيسبوك"، أثناء وجوده في باريس، حيث يُعقد مؤتمر دولي حول المساعدات لأوكرانيا: "ستكون أوكرانيا وشعبها دائماً قادرين على الاعتماد على دعم إيطاليا".

وأضاف: "لم ندخر جهدا منذ بداية الصراع. الدعم العسكري، وإرسال المواد الأساسية، بدءا بالأدوية والإمدادات الطبية والأموال والخدمات اللوجستية لمساعدة السكان، مثل الخيام والأسرة ومستلزمات النظافة".

وأكد أن إيطاليا تضمن تقديم المساعدة لإعادة إعمار أوكرانيا بدءاً بالمستشفيات والبنية التحتية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم إشراك الشركات الإيطالية في هذه العملية.