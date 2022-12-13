العالم اليوم - الأرجنتين 0-0 كرواتيا (الشوط الأول)

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - يواجه المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الكرواتي، في موقعة نصف نهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بخطة يستخدمها لأول مرة في المونديال، وهي 4-4-1-1، بتغييرين على مستوى العناصر، بإشراك المدافع نيكولاس تاغليافيكو محل ماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس محل المدافع ليساندرو مارتينيز.

أما المنتخب الكرواتي، فدخل بنفس التشكيلة التي أطاحت بالبرازيل، في دور ربع النهائي.

الأرجنتين - كرواتيا

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور نصف النهائي

الحكم: الإيطالي دانييلي أورساتو

المباراة لحظة بلحظة

د20: المنتخب الكرواتي يمسك زمام الأمور ويسيطر على اللقاء.

د13: المباراة قوية بدنيا.. حتى الآن لا فرص حقيقية للفريقين.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل.