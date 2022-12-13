55 قتيلاً جراء الأمطار في الكونغو الديمقراطية

55 قتيلاً جراء الأمطار في الكونغو الديمقراطيةلقي 55 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونجو قوله اليوم: “إن 55 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة جراء سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة، كما ألحقت الفيضانات أضراراً جسيمة بالممتلكات وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 51 مليون نسمة”.

وأوضح كاسونجو أن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان، حيث طمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.