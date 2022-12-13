محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: أمريكا تسعى للعودة بقوة للقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمحلل السياسى، أحمد محارم، إنه منذ 8 سنوات كانت الدورة الأولى من القمة الأمريكية الإفريقية فى ظل إدارة أوباما، وفى ظل ترامب غابت الإدارة الأمريكية بشكل واضح جدا عن التواجد فى إفريقيا، مما أتاح الفرصة بشكل واضح وملموس للتغلغل والتواجد الصينى والروسى بشكل مكثف.





وأضاف خلال مادخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التواجد الصينى كان بشكل اقتصادى ومنتجات وتبادلات واستثمارات، والجانب الروسى بشكل تسليح وبيع أسلحة فى دول النزاعات، فإدارة بايدن بعد 8 سنوات أدركت أنه لابد أن تتحرك سريعا وتعود لإفريقيا كما كانت. وتابع أن الاجتماع الذى سيحضره 49 من قادة إفريقيا يؤكد على هيمنة وقوة السياسة الأمريكية عندما تريد العودة للمشهد، فمنذ أيام كانت القمة العربية الصينية، وهو دليل ضعف للتواجد الأمريكى فى الساحة الدولية، كما أن هناك وعود بأن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الإفريقية، وأن تتح الفرصة للاتحاد الإفريقى أن يكون ممثلا فى قمة العشرين، وهو ما أتاح فرصة كبيرة للاقتصاد الإفريقى أن ينمو ويزدهر.

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