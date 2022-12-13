العالم اليوم - "أيها الأحمق".. شتيمة ميسي للاعب هولندي تتحول لظاهرة تسويقية

انتم الان تتابعون خبر "أيها الأحمق".. شتيمة ميسي للاعب هولندي تتحول لظاهرة تسويقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 08:22 مساءً - يبدو أن تهكم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على مهاجم هولندا، فاوت فيخهورست، بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال قطر 2022، أثار إعجاب أبناء بلده حتى بات في الأسواق مطبوعا على الأكواب والقمصان وغيرها من المنتجات.

وبلغت الأرجنتين الدور نصف النهائي، يوم الجمعة الماضي، بعد مباراة نارية مع هولندا بركلات الترجيح رُفعت فيها 18 بطاقة صفراء في رقم قياسي في مباراة في نهائيات كأس العالم، دفعت الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لبدء إجراءات تأديبية ضد المنتخبين.

وبدا منتخب "لا ألبيسيليستي" في طريقه لحسم التأهل بعدما تقدم 2-0 حتى الدقيقة 83 قبل أن يقلّص البديل فيخهورست النتيجة برأسية، ويخطف هدف التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع إثر ركلة حرة ماكرة. احتكم الفريقان بعدها الى التمديد الذي شهد التحامات بين اللاعبين قبل أن تحسم الأرجنتين ركلات الترجيح 4-3.

ولم تنته المناوشات والاستفزازات في أرضية الملعب، بل انتقلت الى المنطقة الإعلامية المختلطة حيث ظهر ميسي خلال مقابلة مع قناة أرجنتينية وهو يتوجه الى شخص تبيّن لاحقًا أنه فيخهورست بالقول "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ إذهب من هنا أيها الأحمق. إذهب بعيدا".

ويبدو أن الأرجنتينين أعجبوا بهذا الجانب من ميسي الذي أخرج دييغو مارادونا الذي في داخله، بينما ظل يبدو هادئا في مسيرته داخل وخارج أرض الملعب.

لم تضيع الشركات أي وقت في لصق هذه الجملة على مجموعة من المنتجات، وبيعت الأكواب مقابل 1600 بيسوس (9 دولارات)، والقمصان مقابل 2900، والقبعات مقابل 3900.

وقال مصمّم الملابس طوني مولفيسي (31 عاما) "صممنا القمصان على الفور. انتشرت هذه العبارة بشكل كبير لأنه في فترات أخرى (من مسيرته)، كان ميسي هادئًا وخافتًا. لكن الناس أرادوا منه أن يكون لديه القليل من خشونة دييغو (مارادونا)".

بالنسبة للكثيرين في الأرجنتين، تعتبر اللغة التي استخدمها ميسي لطيفة نسبيًا مقارنة بلغة الشارع إذا صح القول.

قالت غراسييلا سكييتينو البالغة 67 عامًا والتي اشترت قمصانًا لأحفادها الثلاثة "اعتقدت أن العبارة جميلة، بريئة جدًا وحنونة" مقارنة مع الألفاظ المستخدمة في الرياضة الأرجنتينية.

وتلتقي الأرجنتين الطامحة للقب أول منذ 1986، مع كرواتيا في نصف النهائي، يوم الثلاثاء.