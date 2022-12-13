روسيا تطلق أضخم محطة كهربائية عاملة بالرياح في مقاطعة مورمانسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:31 مساءً - أعلنت شركة " إينيل روسيا" للطاقة، إنشاء أضخم المحطات الكهربائية العاملة بقوة الرياح في مقاطعة مورمانسك بمنطقة القطب الشمالي الروسية.

وأشارت الشركة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى تشغيل المرحلة الأولى من المحطة التي تولد 170 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أما القدرة الإجمالية للمشروع فيفترض أن تصل 201 ميجاوات.

وقال الناطق باسم شركة " إينيل روسيا"، إن كل أجهزة المحطة تم تصميمها خصيصا للعمل في ظروف درجة الحرارة المنخفضة، كما تم تزويد كل المراوح بأنظمة تساعد على اكتشاف خطر التجلد وتقوم بإيقاف عملها أوتوماتيكيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن سابقا أن منطقة القطب الشمالي الروسية ستشهد قريبا تحقيق مشاريع ضخمة لها علاقة بالطاقة.

يشار إلى أن إنشاء المحطة بدأ في 19 سبتمبر عام 2019 بدعم من حكومة مقاطعة مورمانسك. ويتوقع أن يتم تشغيل مرحلتها الثانية في الربع الأول من عام 2023.