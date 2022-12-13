فرنسا تتعهد بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:31 مساءً - أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تعهدها بمنح أوكرانيا حوالى مليار يورو خلال مؤتمر باريس، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن استعادة خيرسون من قبل الجيش الأوكراني يؤكد عدم جدوى الاستفتاءات الروسية، حسبما أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية.

فيما قالت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

ويسمى بجمهورية “دونيتسك” الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا، أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعبا، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية.

وقال دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي، عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأدى القتال العنيف في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة اليوم الثلاثاء، إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق.

وزعمت روسيا أن مواقعها تتقدم تدريجيا، وقالت وزارة الدفاع أمس الاثنين إن هجومها هناك أسفر عن مقتل 30 من العسكريين الأوكرانيين يوم الأحد.

وقال “بوشلين” إن الوضع صعب على طول خط التماس في ليمان بشمال المنطقة. وكانت أوكرانيا حررت ليمان بعد ساعات من إعلان بوتين ضم دونيتسك في سبتمبر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوشلين قوله: "الوضع لا يزال صعبا، فالعدو يحاول الهجوم المضاد، لكن وحداتنا تسيطر الآن على جميع المواقع.. ليس من الممكن المضي قدما على الدوام".

وقالت وكالة تاس الروسية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول آخر معين من قبل موسكو إن وحدات روسية حاصرت بلدة مارينكا مع اندلاع قتال عنيف في شوارعها.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على البلدة الواقعة على خط المواجهة.