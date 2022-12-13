أستاذ قانون دولى: مؤتمر باريس ضرورى لإيقاف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه إذا استمرت الحرب لا تكون الأضرار غير قابله للرجعة، حيث يجب إعادة البناء من الآن لكى يضع الحد من آثار الحرب، ولكى يتمكن الشعب الأوكرانى من الرجوع لحياته العادية.

وتابع: "لكن فى خطة الإعمار التى قدرت كمساعة أولى بمليار دولار كخطوة أولية، يحسب أن لكل إعادة إعمار سيكون وراءها ضرب وقصف روسى، كما أن عملية الكر والفر موجودة أيام الحرب لكى يكون الموقف واضحا من أن أوروبا تريد أن توقف روسيا بالعقوبات وإعادة الإعمار وهو سلاح من أسلحة الحرب الحالية حتى لا تتمادى روسيا".