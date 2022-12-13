العالم اليوم - تونسي يحول نفايات المناجم إلى مواد بناء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:24 مساءً - يُعيد أستاذ جامعيّ تونسيّ تدوير نفايات المناجم، كي يحوّلها إلى مواد للبناء... وبذلك، يحقق حلمه، بإطلاق مشروع تحويل مخلّفات التربة إلى أحجار، وفق المعايير البيئية.

وترك الأستاذ التونسي عبد الملك غنام، التدريس الجامعي، لينشغل في تحويل مخلفات عمرها عشرين عاما إلى مواد بناء.

ويحمل غنام بين يديه، مخلفات التربة وهي نفايات متراكمة من المناجم المغلقة.. ومن خلال عملية إعادة التدوير استطاع الجامعي، أن يحول هذه المخلفات إلى طوب يستعمل في البناء صديق البيئة.

توفر عملية البناء بالطوب الترابي الذي استخلصه عبد الملك غنام من عمليات التديوير، ما يصل إلى 50 في المئة من التكاليف وتسرع من عملية البناء.

واجه غنام العديد من الصعوبات في البداية إذ تردد المهندسون باستخدام طوب التربة، لكن مبيعاته تنمو بنسبة 25 في المئة كل عام منذ عام2010 وقدمت شركته خدمات لأكثر من 600 عميل حتى الآن.