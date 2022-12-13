الملك يتوجه إلى السعودية لترؤس الوفد الأردني المشارك بقمة الرياض العربية الصينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:11 مساءً - دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، في زيارة إلى الرياض، تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة.

ويترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة، الذي يضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبًا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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