وزير الدفاع الإيطالي يستبعد عودة العلاقات مع روسيا قريبا لسابق عهدها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - استبعد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو عودة العلاقات بين روما وموسكو في المستقبل القريب إلى سابق عهدها، حتى بعد التوصل لاتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في إحاطة وزير الدفاع الإيطالي أمام مجلس الشيوخ بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، “من المؤكد أن العلاقات مع روسيا لن تعود قريبًا، حتى لو تم الوصول إلى طاولة سلام”. وأردف “لنكن واضحين: روسيا لم تعتقد أنها ستصل إلى هذه النقطة.

بالنسبة للرئيس بوتين كان من المفترض أن تستمر هذه الحرب خمسة. كانت فكرة روسيا هي احتلال ذلك البلد وتشكيل حكومة دمية”.

وأشار كروزيتّو إلى أنه “ينبغي أن نحاول افهام روسيا بأن هذا المشروع قد فشل، وللقيام بذلك يتعين الوصول إلى طاولة سلام”.

وقال “لا توجد بدائل كثيرة للوصول للسلام مقارنة بما نقوم به الآن. لا يمكننا عدم الاكتراث وبوسعنا فقط مساعدة دولة تعرضت للهجوم بالطرق الممكنة التي يسمح بها دستورنا”.