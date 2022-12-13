الرئيس الأمريكى عن التضخم: حرصنا على توفير الأدوية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأمريكى جو بايدن، فى مؤتمر صحفى، بشأن التضخم، مؤكدا على عمل إدارته على اتخاذ إجراءات لدعم الأمن الغذائى يناير المقبل.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، صرح قبل أيام، بأن سياسته تزيد من فرص خلق الوظائف وتركز فى جانب كبير منها على الاستثمار فى مجال التكنولوجيا والشرائح الإلكترونية.
وأكد خلال تفقده لمصنع جديد للشرائح الإلكترونية فى مدينة "فناكس" بولاية أريزونا تعكف على بنائه شركة تايوانية، على تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين.
وأضاف أن هذه المصانع قد تمثل نقطة تحول تغير قواعد اللعبة كما ستقوم "تى أس أم سى" التايوانية باستثمار 40 مليار دولار، وهو أكبر استثمار تشهده ولاية أريزونا فى تاريخها. وسيتم من خلالهه خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة فى مجال الإنشاءات و10 آلاف أخرى فى مجال التكنولوجيا. ونشهد حاليا تراجع للتضخم فى المتاجر. لافتا إلى انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من مستويات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
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