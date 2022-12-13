وزراء الاتحاد الأوروبى يصادقون على منح صفة مرشح للبوسنة والهرسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه ينبغى أن يتم الموافقة على القرار رسميا من قبل زعماء التكتل الـ27 الذين سيجتمعون فى بروكسل لعقد قمة يوم الخميس المقبل.

وفى هذا السياق، أعربت الوزيرة النمساوية لشؤون أوروبا كارولين إدتستادلر -فى تغريدة عبر موقع (تويتر)- عن سعادتها بأن مجلس الشؤون العامة وافق اليوم على منح البوسنة والهرسك صفة مرشح، مضيفة أن "هذا يبعث إشارة قوية إلى منطقة غرب البلقان وقبل كل شيء إلى مواطنى البوسنة والهرسك."

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الصراع فى أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبى مرارا أن تعزيز انخراط التكتل مع دول غرب البلقان بات ضروريا أكثر من ذى قبل للحفاظ على أمن أوروبا.

والاعتراف بهذه الصفة يشكل بداية عملية طويلة مع وضع المفوضية ما يسمى "استراتيجية ما قبل الانضمام"، أى برنامج لدعم الإصلاحات الضرورية فى البلد المعنى يقترن بمساعدة مالية.