الخارجية الأمريكية لـ «القاهرة الإخبارية»: 49 رئيسا إفريقيا بقمة واشنطن

جدة - نرمين السيد - قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إن إدارة بايدن أعلنت الكثير من المعومات عن القمة الإفريقية فهى قمة مهمة للغاية، وستبدأ اليوم فى واشنطن بـ49 رئيس من القارة الإفريقية وصلوا إلى واشنطن بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد الإفريقى.





وأضافت خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «من الواضح أن هذه القمة تبين أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، وهو ما يترجم فى هذه القمة والاجتماعات الأخرى على هامشها». وتابعت: «هنا كثير من الموضوعات التى ستناقش بهذه القمة منها المجتمع المدنى والمناخ والأمن الغذائى وأمن الطاقة والاقتصاد والاستثمار، ومجالات أخرى سيجرى النقاش حولها اليوم وغدا، وسيكون التركيز على الشراكات التجارية والقطاع التجارى والاستثمار». واستطردت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية أن أكثر من 300 شركة خاصة أفريقية وأمريكية سيجتمعون مع القادة الأفارقة ليتحدثوا عن التجارة الأمريكية الأفريقية، والعلاقات الاقتصادية، وكل ذلك يبين أهمية العلاقة بين أمريكا والقارة الإفريقية.

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