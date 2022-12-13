العالم اليوم - قائد منتخب فرنسا: هذا ما أخشاه أمام "أسود الأطلس"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - اعتبر حارس وقائد منتخب فرنسا، هوغو لوريس، الثلاثاء، أن المباراة أمام المنتخب المغربي، غدا الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 ستجمع "فريقين قويين"، معتبرا أن الأجواء الجماهيرية داخل الملعب ستكون لصالح "أسود الأطلس".

وقال لوريس خلال مؤتمر صحفي عشبية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت بالدوحة: "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوما أقوياء".

وبسبب الحضور الكبير للجماهير العربية طاغ في مباريات المغرب، اعتبر لويس أن "الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا".

ويتكون فريق كرة القدم من 11 لاعبا، ويطلق على الجمهور اللاعب رقم 12 نظرا للدور الكبير الذي يؤديه في التأثير على النتيجة عن طريق تحفيز اللاعبين.

ومع ذلك، قال لوريس: " لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا".

وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالا من أجل بلدهم، وكما قلت سابقا نحن نحضر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصب جل تركيزنا عليها كي نضمن أن لا نندم في النهاية".

حكيمي في مواجهة مبابي

ولدى سؤاله عن مواجهة مواطنه كليليان مبابي مع زميله في باريس سان جرمان أشرف حكيمي، قال لوريس: "قد يكون من الصعب مواجهة زميل لك في الفريق، لأنكما تعرفان بعضكما البعض جيداً. لكن هذه فرنسا ضد المغرب".

وتابع: "هناك لاعبون آخرون أيضا، لديك لاعبون مثل (حكيم) زياش الذي يمكنه أن يحدث الفارق (...) هناك أيضاً الحارس ياسين بونو الذي يلعب في إشبيلية، هو حارس كبير وسيقدّم دافعاً كبيراً لزملائه".