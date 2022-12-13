اعتقال 21 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقال 21 فلسطينياً من الضفة الغربيةشنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية حيث اعتقلت تلك القوات 21 مواطنا.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو الصهيوني ستة مواطنين من بلدة بيت فجار، و مخيم الدهيشة.

وفي أريحا، اعتقلت تلك القوات فتى يبلغ من العمر (16 عاما)، من مخيم عقبة جبر.

وفي طوباس، اعتقلت قوات العدو شابا يبلغ من العمر (35 عاما)، من بلدة طمون.

وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات شابين من بلدة كفر نعمة.

وفي جنين، اعتقلت قوات العدو، مدرسا من بلدة كفر دان، ومواطنا من السيلة الحارثية، وآخر من قرية رمانة.

وفي قلقيلية، اعتقلت تلك القوات كلا من: ثلاثة مواطنين من بلدة عزون، وآخر من بلدة كفر ثلث.

وفي الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوني ثلاثة مواطنين، من المدينة، وشابا يبلغ من العمر (26 عاما) على مدخل بيت أمر.