البيت الأبيض: الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة، عن فخرها بالعمل فى شراكة مع الحكومات والمؤسسات فى أفريقيا، بما فى ذلك الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتعزيز أهداف الصحة العامة المشتركة.





وأفاد البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم، بأنها بينما تواصل واشنطن العمل لإنهاء مرحلة وباء كورونا الحادة، فإنها لا تزال ملتزمة بتعزيز النظم والمؤسسات الصحية وتعزيز الأمن الصحى العالمى ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز والملاريا والسل والنهوض بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وصحة الأم والمولود والطفل وسد الفجوات فى التغذية والأمراض غير المعدية، وتسريع وتيرة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد البيان، أن تعزيز العدالة الصحية، بما فى ذلك الإنصاف والمساواة بين الجنسين، من أولويات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، مضيفا أنه منذ انطلاق الإدارة الأمريكية الحالية، استثمرت الولايات المتحدة والتزمت بتوفير ما يقرب من 20 مليار دولار فى برامج صحية فى منطقة إفريقيا.

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل ما يقرب من 11.5 مليار دولار للتصدى لفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز وأكثر من مليارى دولار لمكافحة الملاريا وأكثر من مليارى دولار لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكذلك صحة الأم والطفل وأكثر من مليارى دولار لمعالجة التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وأشار البيت الأبيض، فى بيانه، إلى أن استثمارات الولايات المتحدة وشراكاتها فى مجال الصحة فى إفريقيا أنقذت ملايين الأرواح وعززت النظم الصحية وجعلت إفريقيا والعالم أكثر استعدادًا للتهديدات الحالية والمستقبلية للأمن الصحى. وبحسب البيان، انخفضت معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال ووفيات الملاريا فى جميع أنحاء القارة انخفاضًا كبيرًا بفضل الشراكة والاستثمار المستمرين.

من ناحية أخرى، وقع وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن مذكرة تفاهم مع منظمة الخيمة لمساعدة اللاجئين بهدف إرشاد عشرات الآلاف من اللاجئين بهدف تحسين أمنهم الاقتصادى وتسهيل اندماجهم فى المجتمع.

وذكرت فالز نويس مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، أنه تحت قيادة منظمة الخمية فإنهم ملتزمون بتوفير فرص عمل وتدريب وإرشاد لعشرات الآلاف من اللاجئين من أجل تحسين أمنهم الاقتصادى وتسهيل اندماجهم فى بلدنا وبلدان أخرى.

واستعرض بلينكن المساعدات التى تقدمها بلاده من أجل مساعدة الملايين من اللاجئين حول العالم، موضحا أن هناك أكثر من 100 مليون شخص يرغمون على مغادرة منازلهم، من بينهم حوالى 35 مليون شخص من اللاجئين وطالبى اللجوء، وأكثر من مليون طفل ولدوا لاجئين ومروا بظروف صعبة.