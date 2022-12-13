خالد عكاشة: ملف مكافحة الإرهاب حاضر بقوة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، أن القمة الأمريكية - الإفريقية تأتى على رأس أولويات الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن ذلك إشارة لاهتمام واشنطن بالقارة الإفريقية، والذى كان قد خفت خلال السنوات الماضية.





وقال العميد خالد عكاشة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الملف الأمنى، بما يشمله من مكافحة الإرهاب والصراعات المسلحة والأمن الغذائى والصحى فى أنحاء مختلفة من القارة السمراء، سيكون حاضرًا وبقوة على طاولة القمة الأمريكية الإفريقية. كما أشار رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات، إلى أن القمة ستؤتى ثمارها فى هذا الملف إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من صياغة شراكات بآليات متطورة. وتستضيف واشنطن عددًا من المنتديات والاجتماعات خلال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء، وتستمر لـ 3 أيام، حيث تناقش أبرز الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك مع الأطراف الحاضرة للقمة، لاسيما فيما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب والتعاون الأمنى.

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