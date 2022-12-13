العالم اليوم - الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

انتم الان تتابعون خبر الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، مشيرة إلى إصابة عدد من المتسللين وفرار عدد آخر.

وقال الجيش الأردني في بيان إن: "المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجر اليوم الثلاثاء، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وتابع: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على مليون و200 ألف حبة كبتاغون، و581 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وكان الجيش الأردني أعلن، الأحد، إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلن الجيش أيضا عن عملية مماثلة أدت إلى العثور على 196 كف حشيش و610 ألف حبة كبتاغون كانت قادمة من الأراضي السورية.

ومع تزايد محاولات تهريب المخدرات من سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ 2011، أعلنت عمّان في وقت سابق هذا العام أنه جرى تغيير قواعد الاشتباك لمنع تدفق المخدرات عبر الحدود السورية.