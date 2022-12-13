العالم اليوم - الدولار يتراجع أمام الين واليورو بعد تباطؤ التضخم بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - تراجع الدولار مقابل كل من الين واليورو، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وهبط الدولار 1.4 بالمئة أمام الين إلى 135.71 ين، بينما واصل اليورو تسجيل مكاسب مقابل الدولار وارتفع 0.8 بالمئة إلى 1.0616 دولار. وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة فقط في نوفمبر، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر ستة بالمئة مقارنة مع 6.3 بالمئة في الشهر السابق، كما جاءت الزيادة أقل قليلا من توقعات السوق التي بلغت 6.1 بالمئة.

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