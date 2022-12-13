العالم اليوم - التضخم السنوي بأميركا يرتفع في نوفمبر بأقل وتيرة خلال عام

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي بأميركا يرتفع في نوفمبر بأقل وتيرة خلال عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في نوفمبر وسط تراجع في أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما قاد إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام.

وقد يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي حجة للبدء في تقليص حجم الزيادة في أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وهو ما أعطى دفعة قوية للعقود الآجلة في البورصة الأميركية، فيما تراجع الدولار بأكثر من 1.2 بالمئة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 في المئة في أكتوبر. وكان خبراء اقتصاد توقعوا زيادة نسبتها 0.3 في المئة.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.1 في المئة في نوفمبر، لتكون أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وجاء التضخم السنوي أفضل من التوقعات التي كانت تبلغ 7.3 بالمئة، ومقارنة 7.7 بالمئة في أكتوبر.