المفوضية الأوروبية تعلن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - فى كلمة لها أمام مؤتمر "الوقوف مع الشعب الأوكرانى" الذى تستضيفه باريس حاليا - "إنه فى الوقت الذى انخفضت فيه درجات الحرارة فى جميع أنحاء أوكرانيا إلى ما دون الصفر، تركت الهجمات الروسية الملايين دون وصول موثوق إلى الكهرباء والتدفئة المركزية والمياه، ولمساعدة المحتاجين، قررنا تقديم المزيد من مولدات الطاقة التى تمس الحاجة إليها إلى كييف وإنشاء مركز لتوزيع الطاقة والرعاية الصحية فى بولندا للتيسير على أى دولة مانحة ثالثة تريد تقديم المساعدات لأوكرانيا، فضلًا عن التبرع بالمصابيح الموفرة للطاقة".

وأضافت فون دير لاين - فى كلمتها التى نقلتها المفوضية الأوروبية قبل قليل عبر موقعها الرسمى - "أُعلن اليوم أن الاتحاد الأوروبى قد حشد أكثر من 800 مولد كهربائى لأوكرانيا منذ بداية الأزمة مع روسيا، بينما تشمل أحدث مساعدات الطاقة التى يتم توجيهها من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى: 40 مولدًا كبيرًا جديدًا من احتياطى وحدة الإنقاذ لتوفير الطاقة دون انقطاع لـ 30 مستشفى فى جميع أنحاء أوكرانيا و100 مولد كهربائى صغير ومتوسط من فرنسا و19 مولدًا من سلوفاكيا و23 مولدًا من ألمانيا و52 محولًا من ليتوانيا و4 أنظمة طاقة طارئة من بولندا بالإضافة إلى 252 محولًا من ليتوانيا".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى يعتزم جمع حوالى 30 مليون يورو لشراء ما يصل إلى 30 مليون مصباح كهربائى موفر للطاقة لأوكرانيا، فيما يُنشئ الاتحاد حاليًا مركزًا جديدًا لتوزيع الطاقة فى بولندا لتسهيل نقل وتخزين التبرعات من أطراف ثالثة والمساعدة فى توصيلها إلى أوكرانيا، بالتعاون مع شركائه فى مجموعة السبع مما يمكن أن يساهم فى زيادة إمدادات المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا بشكل كبير.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة "إنه بشكل عام، قام مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبى بتوجيه أكثر من 76677 طنًا من المساعدة إلى أوكرانيا عبر آلية الحماية المدنية منذ فبراير، كما يواصل تنسيق عمليات الإجلاء الطبى للجرحى أو المرضى الأوكرانيين إلى المستشفيات فى جميع أنحاء أوروبا، ومع انطلاق الرحلات الأسبوعية من مركز عمليات الإجلاء الطبى التابع للاتحاد الأوروبى فى بولندا، تم نقل أكثر من 1600 مريض بنجاح إلى 18 دولة أوروبية".