زيلينسكى: روسيا تسعى لجعل أوكرانيا البقعة الأكثر ظلاما فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أوروبا إلى مساعدة بلاده على تجاوز أزمة الطاقة خلال موسم الشتاء، متهما روسيا بالسعى إلى جعل بلاده البقعة الأكثر ظلاما فى أوروبا.





وقال زيلينسكى -فى خطاب ألقاه خلال مؤتمر دعم أوكرانيا المنعقد اليوم الثلاثاء، فى باريس- إن بلاده تعرضت لقصف جوى مكثف خلال الفترة الماضية، واستهدفت العديد من الغارات الجوية البنية التحتية الخاصة بالطاقة فى مسعى لإحداث كارثة إنسانية فى أوكرانيا.

ونوه بأن بلاده تعمل على إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذى يتطلب 1.5 مليار يورو، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى يعانى نحو 12 مليون شخص فى المناطق المحيطة بالعاصمة كييف من انقطاع الكهرباء، ما يجعل الأمر شديد الخطورة لاسيما فى ظل استمرار القصف الروسى.

ولفت زيلينسكى إلى أنه على ضوء انقطاع الكهرباء، تعمل العديد من المنشآت الحيوية بمولدات الطاقة مثل المستشفيات، كما أثر ذلك على العديد من مؤسسات الأعمال التى تعتمد على شبكة الإنترنت، الأمر الذى يضفى أهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ويعكس مدى أهمية الاتفاق على إجراءات محددة تسمح لأوكرانيا بالتعايش والاستثمار فى المستقبل، والتأكد من أن كافة القوى الديمقراطية ستساعد أوكرانيا قدر المستطاع على التصدى للقوات الروسية وتجنب وقوع العديد من الكوارث وحماية الشعب الأوكرانى.

ودعا الرئيس الأوكرانى إلى العمل على توفير بعض المعدات ومولدات الطاقة، مشيرا إلى أن ممثلى أوكرانيا فى المؤتمر يمكنهم إمداد المشاركين فيه بالمواصفات التقنية للمعدات التى تحتاجها أوكرانيا، كما لفت إلى أن نظام الطاقة الحالى يحتاج لدعم طارئ من أوروبا حتى نهاية موسم الشتاء.

وشدد على أنه فى حال نجحت أوكرانيا فى تجاوز أزمة الطاقة هذا الشتاء، فإن ذلك سيدمر مخططات روسية وسيوقف تدفق المهاجرين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية، الأمر الذى سيدعو روسيا إلى التفكير فى وضع حد لهذه الحرب.

وفى نهاية خطابه، وجه زيلينسكى الشكر للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على تنظيم هذا المؤتمر.