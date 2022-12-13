بعد القرم.. أوكرانيا تعلن تدمير جسر استراتيجى فى ميليتوبول

جدة - نرمين السيد - وقال فيدوروف - حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء - إن دعامات الجسر تضررت، مشيرا إلى أن الجسر يعد أحد الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية.
يشار إلى أن أوكرانيا تستهدف مرارا طرق الإمداد الروسية، بما فى ذلك جسر القرم الذى تضرر فى انفجار وقع خلال شهر أكتوبر الماضى، ما تسبب فى تعطيل الإمدادات اللوجستية الروسية لشبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا.
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