جدة - نرمين السيد - قال محمد ويس المهرى، الباحث فى الشؤون الإفريقية، إن القمة الأمريكية الإفريقية تهدف إلى تقليل الفجوة فى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين أمريكا وإفريقيا، خاصة بعد التوغل الكبير لروسيا والصين فى القارة السمراء.





وأضاف المهري، خلال مداخلة من العاصمة المالية باماكو، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الإفريقى يحاول بلورة رؤية إفريقية، والتحدث بصوت واحد خلال مشاركته فى القمة، مؤكدًا أن إفريقيا قادرة على حل أزماتها بعيدًا عن التدخلات الغربية. وتستضيف واشنطن عددًا من المنتديات والاجتماعات خلال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء، وتستمر لـ 3 أيام، لمناقشة عددًا من الموضوعات مثل القادة الشباب الأفارقة، ومنتدى الفضاء الأمريكى الإفريقى، وفرص النمو فى القارة السمراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث: إفريقيا قادرة على حل أزماتها بعيدا عن التدخلات الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.