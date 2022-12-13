معلوف: القمة الأمريكية الإفريقية تستهدف تقليل الفجوة فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - قال مسعود معلوف، الدبلوماسى السابق، والخبير فى الشؤون الأمريكية من واشنطن، إنه بالفعل قد وصل للعاصمة الأمريكية 49 رئيس دولة إفريقية من أصل 50 دولة إفريقية، وُجهت الدعوة إليهم، لحضور القمة الأمريكية الإفريقية الثانية والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء، إذ تسعى القمة الأمريكية الإفريقية لتقليل الفجوة فى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.





وأضاف مسعود معلوف، خلال مداخلة بالفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة سوف تتضمن اجتماعا اقتصاديا مهما بين رجال أعمال ووزراء تجارة وخبراء فى العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وإفريقيا، وأعضاء من الأمم المتحدة، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، ما يعطى الثقة للدول الإفريقية. وأوضح الخبير فى الشؤون الأمريكية من واشنطن، أن القمة سوف تركز على عنصر الشباب وتكوين شراكة بين الشباب الأمريكى والأفريقى وتعزيز دور المرأة، مضيفا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عازم على تعزيز العلاقات مع أفريقيا لإبعادها عن الصين وروسيا، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الربح الاقتصادى. وأشار إلى أنه كانت هناك فجوة بين أمريكا وقارة أفريقيا فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ويحاول بايدن أن يبنى على القمة الأولى، وأن يزاحم الصين وروسيا والإمارات وتركيا فى استثماراتها وتجارتها بالقارة السمراء.

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