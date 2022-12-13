مصادرة 1.5 مليون يورو فى قضية فساد البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأعلن البرلمان الأوروبى فى وقت سابق من اليوم، تجريد نائبة رئيسته إيفا كايلى من منصبها، وذلك على خلفية تورطها فى اتهامات بالفساد.

وأعلنت أثينا، أمس الإثنين، تجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى إيفا كايلى،بعدما وجهت لها السلطات البلجيكية اتهامات بالفساد، ضمن 4 أشخاص فى البرلمان الأوروبى.

وقبل أيام قليلة، أشارت التقارير إلى مداهمة السلطات البلجيكية لـ 16 منزلًا، واعتقال 4 أشخاص، ومصادرة 600 ألف يورو، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبى بشأن شبهات فساد متهمًا فيها