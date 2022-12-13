عام الركود.. ضربات متلاحقة تزيد معاناة الاقتصاد البريطانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يواصل الاقتصاد البريطانى سقوطه إلى الهاوية بركود طويل الأمد، وسط توقعات رسمية باستمرار هذا الركود حتى عام 2024، بعدما سجلت بريطانيا أعلى تضخم فى تاريخها منذ 4 عقود، بمعدلات تخطت حاجز الـ11%، لاسيما بعدما فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من حدة الأزمة الاقتصادية فى المملكة المتحدة.





تراجع التاتج المحلى 0.6% خلال أسبوع

وأشارت التقارير الاقتصادية الرسمية فى بريطانيا إلى أن الناتج الداخلى تراجع فى بريطانيا بنسبة 0.6% فى أسبوع واحد، نتيجة إغلاق المحال التجارية بسبب مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ما يشير إلى حجم الكارثة الاقتصادية التى تعانيها بلاد الضباب.

ركود طويل

ورسميًا، أصبحت الحكومة البريطانية وبنك انجلترا يعلنان توقعاتهما بركود طوال العام والعام المقبل، إذ مثل رفع معدلات الفائدة لتخفيف التضخم، ضربة موجعة لاقتصاد البلاد، ليؤكد المحللون أن بريطانيا ستدخل فى ركود رسمى بسبب التراجع الاقتصادى.

ضربات متلاحقة

وتعرض الاقتصاد البريطانى لضربات متلاحقة، بدأت بالبريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى"، وعواقبه الكارثية على اقتصاد بريطانيا، تبعته أزمة جائحة كورونا، ثم التضخم والحرب الروسية الأوكرانية.

ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد، فجاءت الاضطرابات السياسية داخل حزب المحافظين الحاكم، بدءًا من فضائح الفساد الخاصة برئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ثم انتخاب ليز تراس التى فشلت فى وضع خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة التى تخنق البريطانيين، وتبعها إعادة انتخاب ريشى سوناك.

إضرابات العمال وأزمة طاقة

وإلى جانب ذلك، تقلصت رواتب البريطانيين رغم التضخم والأزمات الاقتصادية التى ضربت العالم، ما دفع البريطانيون العاملون فى القطاعين العام والخاص إلى الخروج فى إضرابات واسعة، زادت بدورها من حجم الأزمة الاقتصادية.

ويواجه البريطانيون ارتفاعًا صارخًا فى فواتير الطاقة والمواد الغذائية بسبب القيود على الإمدادات جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لذا اضطر وزير المالية البريطانى جيريمى هانت للاعتراف بأنّ "الطريق إلى الأمام صعب".

رفع أسعار الفائدة

كذلك، جاءت التقارير الدولية لتؤكد حجم الكارثة الاقتصادية فى بريطانيا، إذ أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن اقتصاد بريطانيا سيكون الأسوأ أداءً العامين المقبلين، كما توقع خبراء "إس آند بى جلوبال ماركت انتليجنس" تشديد السياسة النقدية فى بريطانيا، مرجحين كذلك رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 3.5% هذا الأسبوع، ومعاودة رفعها مرة أخرى فى فبراير 2023 بواقع 4.0%.