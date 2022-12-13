العالم اليوم - بالفيديو.. عشرات القتلى في فيضانات تجتاح الكونغو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عشرات القتلى في فيضانات تجتاح الكونغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أكدت السلطات الكونغولية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا جراء فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا.

وقال سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا لرويترز، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الكونجولية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهرت شوارع كينشاسا وهي مغطاة بالمياه، بينما وثقت مقاطع أخرى انهيارات أرضية سببتها الفيضانات.

وكانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في إفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

ومثلما هو الحال في مدن أخرى في القارة، جعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.