العالم اليوم - البحرية المصرية تتولى قيادة قوة المهام المشتركة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153).

وتتمثل مهام هذه القوة في مكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك" أنه "في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة في القوة البحرية المشتركة (CMF) ، فقد تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)".

وأضاف البيان: "تتولى مصر قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".

واختتم بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها".