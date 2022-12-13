موسكو: إحباط 123 جريمة إرهابية منذ بداية العام

جدة - نرمين السيد - وأكد بورتنيكوف - أنه تم إحباط 64 هجوما إرهابيا بواسطة أجهزة الأمن الروسية منذ بداية العام، كما تم وقف أنشطة أكثر من 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية كانت تنوى تنفيذ مخططات داخل الأراضى الروسية.
وأعلن بورتنيكوف أن أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين وممن ارتكبوا جرائم حرب اعتقلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.
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