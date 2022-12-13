تصريح جديد من الكرملين بشأن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إحراز أى تقدم فى التسوية بأوكرانيا دون الأخذ فى الاعتبار الحقائق الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن "انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد".





وقال بيسكوف - إن كل مقترحات الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى "السلمية" تؤدى إلى مواصلة القتال. وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن أن بلاده - التى تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية - بحاجة إلى 800 مليون يورو على الأقل كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء.

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