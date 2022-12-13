التغيرات المناخية.. تحدى العالم الأصعب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يشهد العالم تغيرات مناخية خطيرة لا يمكن تجاهلها، ظهرت آثارها فى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة مساحة المناطق الجافة، وكذلك الأعاصير والعواصف المدمرة، التى زادت وتيرتها خلال السنوات الماضية نتيجة الأنشطة البشرية الخاطئة.





وبحسب التقارير الدولية، فأن 50 % من الكوارث الطبيعية ناتجة عن تغير المناخ، كما أن 78 % من الخسائر الاقتصادية ناتجة عن تلك الأزمة التى تسببت أيضا فى وفاة نحو 45% من المواطنين عالميا. لذلك، تعتبر منظمة الأمم المتحدة أن قضية "تغير المناخ" تعد أكبر تهديد صحى يواجه البشرية، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لمواجهة تلك الأزمة يتمثل فى استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية. وإيمانا بتلك القضية، أولت الدولة المصرية قضية مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها، من خلال عقد مؤتمر المناخ "COP 27" بشرم الشيخ والذى أسفر عن اتفاق دولى لدعم الدول الفقيرة، وتضمن إنشاء صندوق للاستجابة لخسائر وأضرار تغير المناخ يوجه الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخى.

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