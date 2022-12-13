البرلمان الأوروبى يجرد نائبة رئيسته إيفا كايلى من منصبها

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أثينا، أمس الإثنين، تجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى إيفا كايلى، فى أعقاب اتهامات بالفساد وجهتها لها السلطات البلجيكية ضمن 4 أشخاص فى البرلمان الأوروبى.
وبحسب التقارير، فقد داهمت السلطات البلجيكية 16 منزلًا واعتقلت 4 أشخاص وصادرت 600 ألف يورو، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبى بشأن شبهات فساد متهمًا فيها
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