بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية"، تشمل العقوبات البريطانية الجديدة كبار القادة الروس. وكان وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلى، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا حول السياسة الخارجية، أمس الإثنين، أكد فيه أن بريطانيا ستدعم أوكرانيا بكل الوسائل المتاحة.

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