روسيا ترصد مسيرة أمريكية بالقرب من شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام روسية، بأن موقع تتبع الطائرات "Flightradar24" رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "RQ-4B Global Hawk" تُحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.





ووفقا لموقع خدمة "Flightradar24"، حلقت المسيّرة من قاعدة "سيجونيلا" البحرية الجوية التابعة لحلف "الناتو" فى جزيرة صقلية الإيطالية نحو الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، وبدأت فى التحليق على بعد نحو 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم، وتم تصميم هذه الطائرة المسيّرة للاستطلاع والمراقبة، وهى قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية ولمدة تزيد على 30 ساعة.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن فى نهاية أكتوبر الماضى، ارتفاع عدد رحلات طائرات الاستطلاع التابعة لحلف "الناتو" بالقرب من حدود روسيا هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالسابق.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الإثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" تابعة لقوات الأسطول الشمالى الروسى حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع نرويجية ورافقتها فوق بحر بارنتس.