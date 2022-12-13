رئيس الوزراء الأوكرانى: روسيا تريد إخضاعنا.. والعالم بأسره يدعمنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر "دعم أوكرانيا" المنعقد فى باريس، أن العالم بأسره يدعمنا ويساندنا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
ويعقد المؤتمر الداعم لأوكرانيا فى باريس، اليوم الثلاثاء، إذ يأتى بعد تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مطلع ديسمبر، عندما أكد أنه ينبغى إعطاء ضمانات لروسيا لإيجاد توازن جيد، ما إن تنتهى الحرب فى أوكرانيا.
وبحث الرئيس الفرنسى مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الإثنين، التحضيرات لمؤتمر دعم أوكرانيا، وكتب ماكرون عبر "تويتر"، أنه بحث مع الرئيس زيلينسكى عبر اتصال هاتفى، "المؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا، الأول دولى لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، والثانى مع الشركات الفرنسية التى تنخرط فى إعمار البلد".
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