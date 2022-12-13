موسكو: القوات الأوكرانية تقتل 20 شخصا فى خيرسون

وأفاد الأمن الروسى، فى بيان، بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على من اشتبهت فى تعاونهم مع روسيا من السكان وأفراد الشرطة.
من جانبه، قال القائم بأعمال حاكم "خيرسون" فلاديمير سالدو، إن نحو 40% من سكان المدينة والبلدات الأخرى غادروا إلى مناطق آمنة فى روسيا، مضيفا أن نظام كييف يحشد عشرات الآلاف من قواته لشن هجوم واسع النطاق على خيرسون، مؤكدا أن القوات الروسية تستعد لصده.
من جانبه، أفاد مقر الدفاع لدونيتسك، بمقتل 4 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية للأحياء السكنية فى منطقة "كيفيشيسكى" و"كييفيسكى" بصواريخ جراد، مشيرا إلى أن قوات كييف تستهدف البنى التحتية المدنية والأحياء السكنية مما أدى إلى إصابة إمراة وطفلة.
وقال القائم بأعمال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية والقوى المتحالفة باتت تسيطر على 70% من مدينة مارينكا فى دونيتسك.
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