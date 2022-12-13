ألمانيا: قاتل يميني متطرف يحتجز اثنين من حراس السجن رهينتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، إن قاتلا يمينيا متطرفا احتجز حارسين كرهائن داخل سجن شرقي ألمانيا، قبل أن يقيد حركته حراس آخرون.

احتجز الخاطف، الذي أدين بالسجن المؤبد بسبب هجومه الدامي على كنيس يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا عام 2019، حارسين كرهينتين في سجن بيرج القريب من مدينة مجدبرج شرقي البلاد مساء الإثنين.

وبعد حوالي ساعة، تمكن الحراس الآخرون من تحرير زميليهم، وشلوا حركة المهاجم ستيفان بالييه، 30 عاما، والذي أصيب خلال الحادث.

لم يصب الرهينتان بجروح.

أفادت الوكالة أن السلطات لم تفصح عن تفاصيل أخرى حول احتجاز الرهينتين صباح الثلاثاء.

هاجم بالييه الكنيس اليهودي في هاله خلال عيد كيبور، أقدس أيام السنة اليهودية، عام 2019. وكان بحوزته أسلحة نارية ومتفجرات.

وعندما لم ينجح في دخول الكنيس، قتل أحد المارة ورجلا آخر داخل مطعم قريب.

أحدث الهجوم، وهو أحد أعنف الأعمال المعادية للسامية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، صدمة بجميع أنحاء البلاد.

وحكم على بالييه بالسجن المؤبد عام 2020.