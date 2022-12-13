انطلاق مؤتمر دعم أوكرانيا بمشاركة 47 دولة

جدة - نرمين السيد - ويعقد المؤتمر الداعم لأوكرانيا فى باريس، اليوم، إذ يأتى بعد تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مطلع ديسمبر، عندما أكد أنه ينبغى إعطاء ضمانات لروسيا لإيجاد توازن جيد، ما إن تنتهى الحرب فى أوكرانيا.
بحث الرئيس الفرنسى مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الإثنين، التحضيرات لمؤتمر دعم أوكرانيا، وكتب ماكرون عبر "تويتر"، أنه بحث مع الرئيس زيلينسكى عبر اتصال هاتفى، "المؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا؛ الأول دولى لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، والثانى مع الشركات الفرنسية التى تنخرط فى إعمار البلد".
فيما قال الرئيس الأوكرانى فى تغريدة: "لقد نسقنا مواقفنا قبل قمة افتراضية مع مجموعة السبع، ومؤتمر دعم فى باريس. ناقشنا تطبيق خطتنا للسلام التى تتضمن عشر نقاط، والتعاون فى مجال الدفاع، واستقرار قطاع الطاقة".
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